வனத்துறை ஆபீஸ் முன் பொதுமக்கள் போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:09 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை
அடுத்த பெரப்பன்சோலை செல்லும் சாலையில், சாலக்காடு ஓடை அருகே
வனத்துறைக்குட்பட்ட பகுதி உள்ளது. இப்பகுதியில், 10க்கும்
மேற்பட்ட மலைவாழ் மக்கள் வசிப்பதுடன் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர்.
இவர்கள், 60 ஆண்டுக்கும் மேலாக வனக்காட்டுக்குள் இருக்கும் பாதையை
பயன்படுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம்
அப்பகுதியில் இருந்த பாதையை வனத்துறையினர் குழிவெட்டி முற்றி லும்
தடுத்து அடைத்தனர். இதனால், 15க்கும் மேற்பட்ட மலைவாழ் மக்கள்,
முள்ளுக்குறிச்சி வனத்துறை அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து, முள்ளுக்குறிச்சி வன அலுவலர் முருகே
சன் கூறுகையில், ''இப்பாதை வனத்துறைக்கு சொந்தமானது.
வனப்பகுதியில் பலர் அடிக்கடி வந்து மது அருந்துகின்றனர். அப்போது
சிகரெட் குடித்துவிட்டு அப்படியே போட்டுவிட்டு செல்வதால், காட்டில்
தீவிபத்து ஏற்படுகிறது. இதை தடுக்கவே குழிவெட்டி பாதையை
அடைத்துள்ளோம். இப்பகுதி மக்கள் செல்ல வேறு ஒரு பாதை உள்ளது. அவர்கள்
அதை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்,'' என்றார்.