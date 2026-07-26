ஏரியில் மண் அள்ள பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:42 AM
மல்லசமுத்திரம்:மல்லசமுத்திரம்
யூனியன், மரப்பரை பஞ்., கட்டிபாளையம் முனியப்பன் கோவில் அருகே, சர்வே
எண், 181ல், 10 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஏரி அமைந்துள்ளது. தற்போது, இந்த
ஏரியில் வண்டல்மண் அள்ளுவதற்காக, அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
ஆனால்,
இப்பகுதியை சேர்ந்த சிலர் லாபநோக்கத்துடன் அரசு நிர்ணயித்த அளவைவிட
அதிகளவில், 6 முதல் 8 அடி ஆழம் வரையில் மண்ணை அள்ளி விற்பனை
செய்துவருவதாகவும்; இதனால், கனிமவளங்கள் திருடப்படுவதாகவும், ஏரியில், 100
நாள் பணிசெய்ய முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளதாகவும் கூறி, தமிழ்மாநில விவசாய
தொழிலாளர் சங்க ஒன்றியக்குழு உறுப்பினர் முத்துசாமி, மாவட்ட செயலாளர்
ஜெயராமன் தலைமையில், அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் ஏரியில் ஒன்று திரண்டு
அரசுக்கெதிராக கோஷம் எழுப்பினர். சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்ட, ஆர்.ஐ.,
வீரராஜ் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தார்.