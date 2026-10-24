கலங்கலான குடிநீர் வினியோகம் அதிருப்தியில் பொதுமக்கள்
கலங்கலான குடிநீர் வினியோகம் அதிருப்தியில் பொதுமக்கள்
ADDED : அக் 23, 2026 06:17 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார் டவுன் பஞ்.,க்குட்பட்ட பகுதியில், கலங்கலான காவிரி குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுவதால், பொதுமக்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர்.
ப.வேலுார்
டவுன் பஞ்.,ல், 18 வார்டுகளில், 3,714 குடிநீர் இணைப்பு மூலம் காவிரி
தண்ணீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், மக்கள்
பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற நிலையில் இல்லாமல், கடந்த 10 நாட்களாக
கலங்கலான நிலையில் தண்ணீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, ப.வேலுார் சுல்தான்பேட்டையை சேர்ந்த பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
பெரும்பாலான
மக்கள் காவிரி நீரையே, பிரதானமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆனால்,
கலங்கிய நிலையில் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுவதால், 10 நாட்களாக
தண்ணீர் குடிக்க தயக்கம் ஏற்படுகிறது. மேலும் குடிநீரை பருகும்
மக்களுக்கு, பல்வேறு நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து,
டவுன் பஞ்., நிர்வாகத்திடம் புகார் தெரிவித்தும் தீர்வு
கிடைக்கவில்லை. இதனால், 30 லிட்டர் கொண்ட தண்ணீர் கேன், 40 ரூபாய்க்கு
விலை கொடுத்து வாங்கி பயன்படுத்தி வருகிறோம். குடிநீரால் நோய் பரவும்
முன், குடிநீரை சுத்திகரித்து வழங்க வேண்டும்.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.