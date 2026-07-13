நாமக்கல் மாநகராட்சியில் வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:52 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் மாநகராட்சியில் தெருநாய் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
அவற்றை
கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பல்வேறு
தரப்பினரும், மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்து
வந்தனர்.
இந்நிலையில், மாநகராட்சி கமிஷனர் செல்வபாலாஜி
உத்தரவுப்படி, நாமக்கல் மாநகராட்சி பகுதியில் தெருநாய்களுக்கு
வெறிநோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாம், நேற்று நடந்தது.
நாமக்கல்
பூங்கா சாலை, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், மோகனுார் சாலை, தெற்கு அரசு ஆண்கள்
மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் இந்த முகாம் நடந்தது.
அப்போது,
மாநகராட்சி பணியாளர்களால் பிடித்து வரப்பட்ட, 54 தெரு நாய்களுக்கு,
வெறிநோய் தடுப்பூசி போடப்பட்டன. முகாமில், மாநகர நல அலுவலர் டாக்டர்
கஸ்துாரி
பாய், துப்புரவு அலுவலர் திருமூர்த்தி, கால்நடை
மருத்துவர்கள் சீனிவாசன், ராதா, வனிதா, சுகாதார ஆய்வாளர் ஜான் உள்பட
பலர் பங்கேற்றனர்.
'இந்த வாரம் முழுவதும், தொடர்ந்து தெரு
நாய்களுக்கு தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்படும்' என, மாநகர நல அலுவலர்
கஸ்துாரிபாய் தெரிவித்தார்.