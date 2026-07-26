தெரு நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:43 AM
நாமக்கல்:மாநகராட்சியில், தெரு நாய்களுக்கு நடத்தப்பட்ட மாபெரும் வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாமை, கலெக்டர் மதுபாலன் ஆய்வு செய்தார்.
தமிழக
அரசின் முதன்மை செயலாளர் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர்,
மாவட்டத்தில் உள்ள தெரு நாய்களுக்கான கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை
மையங்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு வாரமும் மேற்கொள்ளப்படும் தெரு
நாய்களுக்கான தடுப்பூசி வழங்கும் முகாம்களை, கலெகடர்கள் ஆய்வு செய்ய
வேண்டும் என அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
அதன்படி, நாமக்கல் கலெக்டர்
மதுபாலன், நாமக்கல் மாநகராட்சி பூங்கா சாலையில் உள்ள தெரு
நாய்களுக்காண கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மையத்தை பார்வையிட்டு, ஆய்வு
மேற்கொண்டார்.
மேலும், தெரு நாய்களுக்கு நடத்தப்பட்ட மாபெரும் வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாமையும் ஆய்வு செய்தார்.
மாநகராட்சி
கமிஷனர் செல்வபாலாஜி, மாநகர் நல அலுவலர் கஸ்துாரிபாய்,
காவெட்டிபட்டி கால்நடை மருத்துவர்கள் சீனிவாசன், ராதா உள்பபட பலர்
பங்கேற்றனர்.