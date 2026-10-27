கொட்டும் மழையில் 'சேவை' மாணவர்களுக்கு 'ரெயின் கோட்'
கொட்டும் மழையில் 'சேவை' மாணவர்களுக்கு 'ரெயின் கோட்'
ADDED : அக் 27, 2026 05:41 AM
திருச்செங்கோடு: தமிழக சுகாதாரம், மருத்துவ கல்வி மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் வழி-காட்டுதல்படி, திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்-வரர் மலைக்கோவில் கிரிவல பாதையில், கடந்த ஜூன் முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் பவுர்ணமியில், செங்குந்தர் கல்வி நிறுவனங்கள், சண்முகா கல்வி நிறுவனங்கள், கே.எஸ்.ஆர்., கல்வி நிறு-வனங்கள், வித்யா விகாஸ் நிறுவனங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் தன்னார்வலர்களாக பணி-யாற்றி வருகின்றனர்.
இதில், போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துதல், வயதானவர்கள், பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு சரி-யான வழிகாட்டுதல் செய்து நெரிசலின்றி பாது-காப்பாக கிரிவலம் செல்லும் வகையில், சேவை செய்து வருகின்றனர். அதன்படி, நேற்று முன்-தினம் ஐப்பசி பவுர்ணமி கிரிவலத்தின் போது, கொட்டும் மழையிலும் மாணவர்களின் சேவை தடையின்றி தொடரும் வகையில், செங்குந்தர் கல்வி நிறுவனங்களின் செயலாளரும், தாளாள-ருமான பாலதண்டபாணி, சண்முகா கல்வி நிறு-வனங்களின் செயலாளர் திருமூர்த்தி ஆகியோர், 'ரெயின் கோட்' வழங்கினர். மாணவர்கள் மழையில் நனையாமல் கிரிவலப்பாதையில் சேவை செய்ய, 'ரெயின் கோட்' வழங்கிய கல்-லுாரி நிர்வாகத்தினரை, பக்தர்கள் பாராட்டினர்.