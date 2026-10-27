மழைநீர் வடிகால் ஆக்கிரமிப்பால் 30 ஏக்கர் பயிர் நீரில் மூழ்கி நாசம்
மழைநீர் வடிகால் ஆக்கிரமிப்பால் 30 ஏக்கர் பயிர் நீரில் மூழ்கி நாசம்
ADDED : அக் 27, 2026 05:38 AM
ப.வேலுார்: ப.வேலுார் அருகே, மோகனுார் சாலையில் உள்ள ஓலப்பாளையம், இந்திரா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் ஆக்கிரமிப்பால், 30 ஏக்கர் பரப்-பிலான விவசாய நிலம் தண்ணீரில் மூழ்கி கிடக்-கிறது. இதனால், பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பயிர்கள் அழுகும் நிலைக்கு
தள்ளப்பட்டுள்ளன.
இப்பகுதியை சேர்ந்த மதிவாணன், 72, நடராஜன், 78, மகாதேவன், 64, ராணி, 54, உள்ளிட்ட விவசா-யிகளுக்கு சொந்தமான விளை நிலங்களில் வாழை, தென்னை, கோரை, கரும்பு உள்ளிட்ட பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த, இரண்டு தினங்களாக பெய்த கனமழை காரண-மாக, மழைநீர் வெளியேற வழியின்றி விளைநி-லங்களுக்குள் புகுந்து பெருமளவில் தேங்கியுள்-ளது. அதேபோல், காமாட்சி நகர் குடியிருப்பு பகு-திகளிலும் மழைநீர் உள்ளே புகுந்துள்ளது. மேலும், மோகனுார் செல்லும் பிரதான சாலையி-லேயே மழைநீர் செல்வதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமப்படுகின்றனர்.இதுகுறித்து, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கூறி-யதாவது:
கடந்த, 70 ஆண்டுகளாக இப்பகுதியில் கனமழை பெய்தாலும், மழைநீர் தடையின்றி வடிகால் வழியாக வெளியேறிவிடும். ஆனால், சில மாதங்களுக்கு முன் மழைநீர் செல்லும் வடிகால் வாய்க்கால்கள் மற்றும் நீர்வரத்து பாதைகளை சிலர் ஆக்கிரமித்து கட்டடங்களை அமைத்துள்-ளனர். இது தொடர்பாக வருவாய்த்துறை மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் மழைக்காலத்திற்கு முன்பே பலமுறை புகார் மனுக்கள் அளித்தும், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதிகாரிகளின் மெத்தன-போக்கால், தற்போது, 30 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள வாழை, தென்னை, கரும்பு மற்றும் கோரை பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி அழுகும் சூழல் ஏற்-பட்டுள்ளது. தற்போது தண்ணீர் தேங்கிய பிறகும் கூட அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
தேங்கிய மழைநீரை, போர்க்கால அடிப்ப-டையில் உடனடியாக வெளியேற்றி பயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் எனவும், வேளாண்மைத்-துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து பாதிக்-கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்-துள்ளனர்.