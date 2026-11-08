மழைநீர் சேகரிப்பு: மனித சங்கிலி விழிப்புணர்வு

ADDED : நவ 07, 2026 05:16 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் மாநகராட்சி சார்பில், மழைநீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தமிழக
அரசின் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில்,
மாநிலம் முழுவதும் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை உருவாக்குதல்,
ஏற்கனவே உள்ள கட்டமைப்புகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் முறையாக
பராமரித்தல் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி பல்வேறு விழிப்புணர்வு மற்றும்
செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி,
நாமக்கல் மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பூங்கா சாலையில் நடந்த
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு, மாநகராட்சி கமிஷனர் செல்வபாலாஜி
தலைமை வகித்தார். வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ்
தமிழ்செல்வன், எம்.எல்.ஏ., திலீப் ஆகியோர் பங்கேற்று பள்ளி மாணவ,
மாணவியர், மாநகராட்சி ஊழியர்கள், துாய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோர்
பதாகைகளை ஏந்தி, மனித சங்கிலியாக அணிவகுத்து நின்று, மழைநீர்
சேகரிப்பின் அவசியம், நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு, நிலத்தடி
நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவதன் முக்கியத்துவம் குறித்து
பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து,
அமைச் சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் பேசுகையில், ''நீர்வளத்தை
பாதுகாப்பது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாகும். மழைநீரை சேமிப்பதன்
மூலம் எதிர்கால குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதோடு, வறட்சியின்
தாக்கத்தை குறைத்து சுற்றுச்சூழல் சமநிலையையும் பாதுகாக்க முடியும்.
எனவே, நாமக்கல் மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து பொதுமக்களும்,
தங்களது வீடுகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு
அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி, ஏற்கனவே உள்ள அமைப்புகளை சீரமைத்து
முறையாக பராமரித்து, மழைநீர் சேகரிப்பு இயக்கத்தில் முழுமையாக
பங்கேற்க வேண்டும்,'' என்றார்.