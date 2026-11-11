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சேந்தமங்கலம் பகுதியில் மழை குளம் போல தேங்கிய தண்ணீர்
சேந்தமங்கலம் பகுதியில் மழை குளம் போல தேங்கிய தண்ணீர்
ADDED : நவ 06, 2026 05:11 AM
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சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம்
மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், நேற்று பெய்த கன மழையால் நாமக்கல்
பிரதான ரோட்டில் குளம் போல தேங்கிய மழை தண்ணீரில், வாகன ஓட்டிகள்
தடுமாறி சென்றனர்.
தமிழகத்தில், வடகிழக்கு பருவ மழை தீவிரமடைந்து
வருகிறது. தற்போது அனைத்து பகுதிகளிலும் மழை பெய்தபடி உள்ளது.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை சேந்தமங்கலம் மற்றும் சுற்று வட்டார
பகுதிகளான காந்திபுரம், துத்திக்குளம், ராமநாதபுரம் புதுார்,
வெண்டாங்கி, முத்துக்காபட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது.
இதனால் சாலையில் தண்ணீர் ஆறாக ஓடியது. பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய
மாணவர்கள், மழையில் நனைந்தபடி சென்றனர்.