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குப்பை கழிவுடன் தேங்கிய மழை நீரால் சுகாதார சீர்கேடு
குப்பை கழிவுடன் தேங்கிய மழை நீரால் சுகாதார சீர்கேடு
ADDED : அக் 24, 2026 05:46 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
ஆர்.எஸ்., வழித்தடம், பெரியகாடு பிரிவு சாலை பகுதியில் குப்பை
கழிவுகளை கொட்டி வருகின்றனர். சில நாட்களாக தொடர் மழை பெய்து
வருவதால், குப்பை கழிவு கொட்டும் இடத்தில் மழைநீர் குளம்போல்
தேங்கியுள்ளது. குப்பையும், மழைநீரும் சேர்ந்து துர்நாற்றம் வீசி
வருகிறது.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில்,
'பெரியகாடு பிரிவு சாலையில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க, சில
மாதங்களுக்கு முன் மரக்கன்று நடப்பட்டது. சில நாட்கள் கழித்து
மீண்டும் அப்பகுதியில் குப்பை கொட்டி வருகின்றனர். இதனால்,
குப்பையுடன் மழைநீர் தேங்கி கடும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
அந்த இடத்தில் குப்பை கொட்டுவதை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும்' என்றனர்.
வருகின்றனர்.