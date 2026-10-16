அவதுாறு பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை கோரி எஸ்.பி.,யிடம் மனு வழங்கிய ராசிபுரம் சேர்மன்
அவதுாறு பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை கோரி எஸ்.பி.,யிடம் மனு வழங்கிய ராசிபுரம் சேர்மன்
ADDED : அக் 16, 2026 06:38 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரத்தில், போலி கட்டட நிறைவு சான்றிதழ் விவகாரத்தில், தன் மீது அவதுாறு பரப்புவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, நாமக்கல் மாவட்ட எஸ்.பி.,யிடம் ராசிபுரம் சேர்மன் மனு அளித்தார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் நகராட்சி தலைவராக கவிதா உள்ளார். நகராட்சியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற, சேந்தமங்கலத்தை சேர்ந்த குமாரசாமி, நகராட்சியில் முறைகேடாக போலியான கட்டட பணி நிறைவு சான்றிதழ் தயார் செய்து கொடுத்ததை, நகராட்சி கமிஷனர் கண்டுபிடித்தார். இது தொடர்பாக நகராட்சி கமிஷனர், போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அளித்த புகார்படி, போலி சான்றிதழ் தயாரித்த ஓய்வு பெற்ற ஊழியர் குமாரசாமி, கட்டட உரிமையாளர் குணசேகரன், இடைத்தரகர் ரவி ஆகிய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். கைதான குமாரசாமி கொடுத்த போலி கட்டட நிறைவு சான்றிதழை, நகராட்சி தலைவர் கவிதா தான் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தார் என்று, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்நிலையில், இதுகுறித்து நகராட்சி தலைவர் கவிதா, நாமக்கல் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தார். அதில் கூறியிருப்பதாவது: ராசிபுரம் நகராட்சியில் நடந்த, போலி கட்டட பணி நிறைவு சான்றிதழ் முறைகேடு விவகாரத்தில், நான் எந்தவித தவறான சான்றிதழையும் வழங்கவில்லை; கையெழுத்தும் போடவில்லை. ஆனால் உண்மைக்கு மாறாக பத்து ரூபாய் இயக்கத்தின் நிறுவனர் விஸ்வராஜ் நல்வினை மற்றும் இணைய சேனல் உரிமையாளர் கலையரசன் ஆகியோர், என் மீது களங்கம் கற்பிக்கும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து அவதுாறு பரப்பி வருகின்றனர். எனவே நல்வினை விஸ்வராஜ், கலையரசன் ஆகிய இருவர் மீது, உரிய விசாரணை நடத்தி சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.