ராசிபுரம் அருகே மர்ம காய்ச்சலால் சிறுவன் பலி: கலெக்டர் திடீர் ஆய்வு
ராசிபுரம் அருகே மர்ம காய்ச்சலால் சிறுவன் பலி: கலெக்டர் திடீர் ஆய்வு
ADDED : செப் 23, 2026 07:08 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம் அருகே, மர்ம காய்ச்சலால் சிறுவன் பலியான பகுதியில், நேற்று நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் ஆய்வு செய்தார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் அருகே வடுகம் பகுதியை சேர்ந்தவர், ஏழு வயது சிறுவன். இவர், சில நாட்களுக்கு முன் மர்ம காய்ச்சலால் உயிரிழந்தார். அவரை தொடர்ந்து, அதே பகுதியை சேர்ந்த மற்றொரு சிறுவனும் காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இதனால் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், வடுகம் பகுதியில், நேற்று நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன், திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, அங்குள்ள தெருக்களில் நடந்து சென்ற கலெக்டர், கழிவுநீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என, அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். முன்னதாக, கலெக்டர் ஆய்வுக்கு வருவது தெறிந்த அதிகாரிகள், அப்பகுதியில் உள்ள சாக்கடை கழிவுகளை அவசர அவசரமாக அகற்றியும், கொசு மருந்து அடித்தும், பிளீச்சிங் பவுடர் தெளித்தும் பணிகளை பூசி மெழுகினர்.
இதுகுறித்து, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் கூறுகையில், ''சிறுவன் டெங்கு பாதிப்பால் உயிரிழந்தாரா என்பது குறித்து தெரிய, அவரது ரத்த மாதிரிகள் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
அதில், முதற்கட்டமாக தொற்று இல்லை என தெரியவந்துள்ளது. முழுமையான ஆய்வு முடிவுகள் வந்த பிறகே டெங்குவா என்பது குறித்து உறுதியாக கூற முடியும். மாவட்டத்தில், மூன்று இடங்கள் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டிய பகுதிகளாக கண்டறியப்பட்டு, அங்கு கண்காணிப்பு பணிக்காக தனி குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன. மாவட்டத்தில் இதுவரை, மூன்று பேருக்கு மட்டுமே டெங்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. அவர்களும் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளனர்,'' என்றார்.