/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/சேந்தமங்கலத்தில் இன்று ரேஷன் குறைதீர் முகாம்
ADDED : நவ 14, 2026 06:14 AM
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சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம்,
கொல்லிமலை பகுதிகளுக்குட்பட்ட ரேஷன் நுகர்வோர், தங்களின் ரேஷன்
கார்டுகளில் புதிதாக பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல், மொபைல் எண் சேர்ப்பு
உள்ளிட்ட குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய, இன்று காலை, 10:00 முதல், மதியம்,
1:00 மணி வரை, சேந்தமங்கலம், கொல்லிமலை தாசில்தார் அலுவலகத்தில்
உள்ள வட்ட வழங்கல் பிரிவில், வட்ட வழங்கல் அதிகாரிகள் தலைமையில் ரேஷன்
குறைதீர் முகாம் நடக்கிறது.
கடந்த முறை நடந்த குறைதீர் முகாமை தவறவிட்ட
பயனாளிகள், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் என, மாவட்ட
கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.