185 ஏக்கர் கொண்ட எஸ்.வாழவந்தி ஏரி ரூ.27 லட்சத்தில் புனரமைப்பு பணி
185 ஏக்கர் கொண்ட எஸ்.வாழவந்தி ஏரி ரூ.27 லட்சத்தில் புனரமைப்பு பணி
ADDED : நவ 21, 2026 04:16 AM
மோகனுார்:மோகனுார்
தாலுகா, எஸ்.வாழவந்தி கிராமம், மேலப்பட்டி சாலை, புற்றுக்கண் திடல்
பகுதியில், சர்கார் வாழவந்தி ஏரி பாதுகாப்பு நலச்சங்கம் சார்பில்,
ஏரியை புனரமைக்கும் பணி, நேற்று துவங்கியது. ப.வேலுார், அ.தி.மு.க., -
எம்.எல்.ஏ., சேகர் முன்னிலை வகித்தார். நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை
வகித்து, ஏரியை புனரமைக்கும் பணியை தொடங்கி வைத்தார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:
கடந்த,
15 ஆண்டுகளாக, இந்த ஏரிக்கு தண்ணீர் வராத நிலையில், மீண்டும் நீர்
வரத்து வரும் வகையில், இப்பணி முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. 'ட்ரோன்'
மூலம் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளில், ஏரியில் அதிகளவில்
சீமைக்கருவேலம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இவை, நிலத்தடி நீரை
அதிகளவில் உறிஞ்சுவதால், அவற்றை முதலில் அகற்றி, தொடர்ந்து ஏரியை
துார்வாரி, கரைகளை பலப்படுத்தி, நீர் வரும் மற்றும் வெளியேறும்
வழித்தடங்களை புனரமைப்பதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்.
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில் உள்ள குளங்கள், ஏரிகளில், சீமைக்கருவேல மரங்களை
அகற்றுவதற்காக முறையான டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த
ஏரியில் சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றுவதன் மூலம் மட்டும் அரசுக்கு,
27 லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.