துாசூர் ஏரிக்கு மழைநீர் வரத்தால் மகிழ்ச்சி

ADDED : அக் 28, 2026 05:31 AM
எருமப்பட்டி: வறண்டு காணப்பட்ட துாசூர் ஏரிக்கு, தொடர் மழை காரணமாக தண்ணீர் வரத்தால், விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில், 79 ஏரிகள் உள்ளன. அதில், துாசூர் ஏரியும் ஒன்று. 300 ஏக்கர் கொண்ட இந்த ஏரிக்கு, கொல்லிமலையில் கன மழை பெய்யும்போது, அந்த மழைநீர் கருவாட்டாறு வழியாக, சேந்தமங்கலம் மற்றும் பழையபாளையம் ஏரிகள் நிரம்பி, அதன் உபரி நீர் வழிந்து, துாசூர் ஏரியை வந்தடையும். பருவமழை பொய்த்ததாலும், போதிய மழையில்லாததாலும், ஏரி வறண்டு, தண்ணீர் இன்றி மேய்ச்சல் நிலமாக மாறியது. அதையடுத்து, 13 ஆண்டுகளுக்கு பின், 2024ல், துாசூர் ஏரி நிரம்பியது.
இந்நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளாக மாவட்டத்தில் மழைப்பொழிவு இல்லாததால், கடும் வெயில் காரணமாக துாசூர் ஏரியில் தண்ணீர் குறைந்து, வறண்ட நிலமாக மாறியது. இது, அப்பகுதி விவசாயிகள், பொதுமக்களை கடும் அதிர்ச்சியடைய செய்தது.
தற்போது, வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக, மாவட்டத்தில் பரவலமாக மழை பெய்தது. குறிப்பாக, கொல்லிமலையில் கனமழை பெய்ததால், அந்த மழைநீர், சேந்தமங்கலம், பழையபாளையம் ஏரியை கடந்து, துாசூர் ஏரிக்கு
வந்தது.
வறண்டு காணப்பட்ட துாசூர் ஏரிக்கு, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் தண்ணீர் எட்டிப்பார்த்துள்ளதால், விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.