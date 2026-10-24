ஓடை புறம்போக்கு நிலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்

ADDED : அக் 23, 2026 06:10 AM
ப.வேலுார்;பொத்தனுார்
டவுன் பஞ்.,க்குட்பட்ட மேட்டுத்தெரு பகுதியில், பல லட்சம் ரூபாய்
மதிப்பிலான ஓடை புறம்போக்கு நில ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டன.
ப.வேலுார் அருகே பொத்தனுார் டவுன் பஞ்.,7-வது வார்டு, மேட்டுத்தெரு பகுதியில் வருவாய்த்துறைக்கு
சொந்தமான, ஓடை புறம்போக்கு நிலம் உள்ளது. 1 கி.மீ., துாரத்திற்கு
அப்பகுதியை சேர்ந்த சிலர், 56 தென்னை மரங்கள், 200 சவுக்கு மரங்கள்
மற்றும் 150 யூகலிபட்ஸ் மரங்களை நட்டு வைத்திருந்தனர்.
மேலும், அதே
பகுதியில் அரசு நிலத்தில் சட்டவிரோதமாக கிணறு வெட்டி, 5 ஏக்கர்
பரப்பளவில் கரும்பு, மரவள்ளிக்கிழங்கு பயிர்களை சாகுபடி செய்து
வந்தனர். அத்துடன் இரண்டு வீடுகளையும் கட்டியிருந்தனர். இதனால் மழை
காலங்களில் மழைநீர், தடையின்றி வெளியேற முடியாமல் தேங்கி நின்றதோடு,
அந்த வழியாக சென்று வர முடியாமல் விவசாயிகள், பொதுமக்கள்
அவதிக்குள்ளாகி வந்தனர்.
இதுகுறித்து, பொதுமக்கள்
தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து வந்த புகார் அடிப்படையில், வருவாய்த்துறை
சர்வேயர் மூலம், சில தினங்களுக்கு முன்பு சம்பந்தப்பட்ட பகுதி
முழுமையாக அளவீடு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, ஆக்கிரமிப்புகளை
தாங்களாகவே முன்வந்து அகற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என. வருவாய்த்துறை
தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், அவர்கள்
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் காலம் தாழ்த்தினர்.
இதையடுத்து,
ப.வேலுார் ஆர்.ஐ., கவிதா, வி.ஏ.ஓ., சுரேஷ், பொத்தனுார் டவுன் பஞ்.,செயல்
அலுவலர் வேல்முருகன் மற்றும் ஊழியர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில்
சென்றனர். ப.வேலுார் இன்ஸ்பெக்டர் உமாசங்கர் தலைமையிலான போலீசார்
பாதுகாப்புடன், பொக்லைன் இயந்திரங்கள் மூலம் வீடுகள்,ஆக்கிரமிப்பு
மரங்கள் மற்றும் பயிர்களை அதிரடியாக அகற்றினர்.
அரசுக்கு
சொந்தமான ஓடை புறம்போக்கு நிலத்தை, மீண்டும் ஆக்கிரமிக்க முயன்றால்
கடும் சட்ட நடவடிக்கை பாயும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர். பல
ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த ஆக்கிரமிப்பு பிரச்னைக்கு தீர்வு
காணப்பட்டதால், அப்பகுதி மக்கள், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
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