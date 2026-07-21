இடையூறு பிளக்ஸ் பேனர்கள் அகற்றம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:52 AM
ப.வேலுார்; ப.வேலுார் பழைய பைபாஸ் சாலை, சிவா தியேட்டர் கார்னர், நான்கு ரோடு, சுல்தான்பேட்-டையில் முக்கோண பூங்கா, மோகனுார் சாலை, ப.வேலுார் பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் பொத்தனுார் டவுன் பஞ்., அலுவலகம் அருகே சாலையை ஆக்-கிரமித்து அனுமதியின்றி பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. இவை, சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளின் கவனத்தை சிதற-டித்து விபத்து ஏற்பட வழிவகுக்கிறது.
தற்போது, காற்று பலமாக வீசுவதால் முக்-கோண பூங்காவில் அடிக்கடி பிளக்ஸ் பேனர்கள் சாலையில் விழுந்து மக்களை அச்சுறுத்துகிறது. எனவே, போலீசார், டவுன் பஞ்., நிர்வாகம், நெடுஞ்சாலை துறையினர் இணைந்து கண்கா-ணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்தது.இந்நிலையில், நெடுஞ்
சாலைத்துறை கோட்ட பொறியாளர் பூங்கொடி, உதவி பொறியாளர் அரவிந்த், ப.வேலுார் டவுன் பஞ்., துப்புரவு அலுவலர் செல்வகுமார் ஆகியோர் தலைமையில், போலீஸ் பாதுகாப்புடன் டவுன் பஞ்., துாய்மை பணியாளர்கள் ப.வேலுார் சுல்-தான்பேட்டை, மோகனுார் ரோடு, பஸ் ஸ்டாண்ட், முக்கோண பூங்கா, நான்கு ரோடு ஆகிய பகுதி-களில், த.வெ.க.,வினர் அனுமதியின்றி வைத்த, 12 பிளக்ஸ் பேனர்கள் உட்பட, 30க்கும் மேற்பட்ட பிளக்ஸ் பேனர்களை அகற்றினர்.