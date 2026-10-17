போக்குவரத்திற்கு இடையூறு விளம்பர பேனர்கள் அகற்றம்

ADDED : அக் 17, 2026 05:20 AM
நாமக்கல்,:நாமக்கல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில், பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறாகவும், உரிய அனுமதியின்றியும் வைக்கப்பட்டிருந்த விளம்பர பேனர்களை, மாநகராட்சி கமிஷனர் செல்வபாலாஜி தலைமையில் அகற்றப்பட்டன.
நகரின் ஒழுங்குமுறையை பேணுதல், சாலை பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், பொதுமக்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இப்பணி நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, சாலையோரம், முக்கிய சந்திப்புகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்களை அகற்றும் பணி நடந்தது.
'சம்பந்தபட்டவர்கள், விதிமுறைகளை பின்பற்றி மட்டுமே விளம்பர பேனர்கள் வைக்க வேண்டும். பொது இடங்களிலும், சாலையோரங்களிலும், போக்குவரத்திற்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் பேனர்கள் வைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்' என, கமிஷனர் செல்வபாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.