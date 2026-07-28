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சேந்தமங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்கள் நின்று செல்ல கோரிக்கை

சேந்தமங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்கள் நின்று செல்ல கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:15 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:15 AM

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சேந்தமங்கலம்: சேந்தமங்கலம் டவுன் பஞ்.,ல், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், வண்டிப்பேட்டை பகுதி அருகே, ஒரு கோடி ரூபாயில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. நாமக்கல்லில் இருந்து ராசிபுரம், சேலம், கொல்லிமலைக்கு செல்லும் பஸ்கள் அனைத்தும், சேந்தமங்கலம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்த பிறகே, அங்கிருந்து செல்கி-றது.

அதேபோல், சேந்தமங்கலத்தில் இருந்து ஈரோட்-டிற்கு புதன்சந்தை, பெரிய மணலி வழியாக ஒரு பஸ் உள்ளது. அதிகாலை, 5:00 மணி முதல் இரவு, 9:00 மணி வரை பஸ் போக்குவரத்து உள்-ளது. ஆனால், எந்த பஸ்சும், இரண்டு நிமிடங்க-ளுக்கு மேல் நிற்பதில்லை.சேந்தமங்கலம் டவுன் பஞ்., சார்பில், 12 கடை-களை குத்தகைக்கு விட பலமுறை ஏலம் நடத்-தியும் ஏலம் எடுக்க யாரும் முன்வரவில்லை. காரணம், எந்த பஸ்சும், இரண்டு நிமிடங்களுக்கு மேல் இங்கு நிற்பதில்லை. அவ்வாறு இருக்கும் போது எப்படி வியாபாரம் நடக்கும் என, கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

இதுகுறித்து வியாபாரிகள் சிலர் கூறியதாவது: சேந்தமங்கலம் டவுன் பஞ்., சார்பில், 12 கடைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஆனால், இங்குள்ள, 12 கடை-களில், இரண்டு கடைகள் மட்டுமே செயல்பட்டு வருகிறது. மீதமுள்ள கடைகள் அனைத்தும் காலியாகவே உள்ளன. ஏனென்றால், தனியார் பஸ்கள் மட்டுமே, 20 முதல், 30 நிமிடம் வரை நின்று செல்கிறது. ஒரு சில பஸ்கள் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு

உள்ளேயே வராமல், வண்டிப்பேட்டை ரவுண்-டானா அருகே பயணி களை இறக்கிவிட்டு செல்-கின்றன.

இப்படி இருக்கும்போது, வியாபாரிகள் எப்படி முதலீடு செய்து இங்கு கடைகளை வாடகைக்கு எடுத்து நடத்துவதற்கு முன்வருவார்கள். எனவே, அரசு போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள், இங்கு வந்து செல்லும் பஸ்கள் அனைத்தும் நின்று செல்வதற்கு வழிவகை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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