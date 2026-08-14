கரும்பு கொள்முதல் விலையுடன் ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டுகோள்
கரும்பு கொள்முதல் விலையுடன் ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டுகோள்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:48 AM
நாமக்கல்:'நெல்லுக்கு ஒரே தவணையில் கொள்முதல் விலை, ஊக்கத்தொகை வழங்குவது போல், கரும்புக்கான மத்திய அரசின் ஆதாய விலையுடன், மாநில அரசின் சிறப்பு ஊக்கத்தொகையும் வழங்க வேண்டும்' என, இந்திய விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின், மாநில தலைவர் விருத்தகிரி கூறினார்.
இதுகுறித்து, மேலும் அவர் கூறியதாவது:
நெல் கொள்முதல் விலை குவிண்டாலுக்கு, 3,500 ரூபாய், கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு, 4,500 ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்பது விவசாயிகளின் கோரிக்கை. தமிழக சட்டசபையில், மானிய கோரிக்கையின் போது, சன்ன ரக நெல்லுக்கு, 289 ரூபாய், சாதாரண ரக நெல்லுக்கு, 159 ரூபாய், கரும்பு டன்னுக்கு, 709 ரூபாய் ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி, தமிழக முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். அவற்றை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். முதல் ஆண்டே, 4,000 ரூபாய்க்கு வந்துள்ளனர். ஆனால், தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்துள்ள, 4,500 ரூபாயை, வரும், 2026-27ம் ஆண்டு அரவை பருவத்தில் வழங்க அரசு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கரும்பு வெட்டிய, 14 நாட்களுக்குள், மத்திய அரசு வழங்கிய நியாயமான ஆதாய விலையை, விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்க வேண்டும். தற்போது, தமிழக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையில் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அவற்றை, கரும்பு கொள்முதல் விலையுடன் சேர்த்து வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் கோரிக்கை. ஆனால், சர்க்கரை பருவம் முடிந்தும், ஆறு மாதம், ஒரு ஆண்டு கழித்தே, ஊக்கத்தொகை விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
நெல்லுக்கு மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள விலையுடன், மாநில அரசின் ஊக்கத்தொகையும் சேர்த்து, சம்பந்தப்பட்ட விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில், ஐந்து முதல், ஏழு நாட்களுக்குள் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
அதேபோல், கரும்பு விவசாயிகளுக்கும், மத்திய அரசின் குறைந்தபட்ச ஆதாய விலையுடன், மாநில அரசின் சிறப்பு ஊக்கத்தொகையும் சேர்த்து வழங்க வேண்டும். அப்போதுதான், விவசாயிகளுக்கு பலன் கிடைக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.