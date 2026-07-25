நிலுவை வரி செலுத்த வேண்டுகோள்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:42 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
டவுன் பஞ்.,ல், 18 வார்டுகள் உள்ளன. இவற்றில் உள்ள வீடுகள், வர்த்தக
நிறுவனங்கள், காலியிடங்கள், தொழில் நிறுவனங்கள் என, டவுன் பஞ்.,க்கு
பல்வேறு இனங்களில் வரி செலுத்துகின்றனர்.
இது தவிர டவுன் பஞ்.,
கட்டடங்கள், பஸ் ஸ்டாண்ட் கடைகள், வாரச்சந்தை உள்ளிட்டவற்றில்
குத்தகை அடிப்படையில், உரிமம் பெற்றவர்கள் பயன்படுத்தி
வருகின்றனர். நடப்பு நிதியாண்டில் சொத்து வரி, தொழில் வரி, குடிநீர்
கட்டணம், குத்தகை இனம் போன்றவற்றில் வரி இனங்கள் நிலுவையில் உள்ளன.எனவே,
டவுன் பஞ்.,க்கு செலுத்த வேண்டிய வரி இனங்களை உரிய வகையில் பொதுமக்கள்
செலுத்தி நிர்வாகத்துக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என, டவுன் பஞ்., செயல்
அலுவலர் சண்முகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். நிலுவையில் உள்ள வரிகளை
செலுத்த, டவுன் பஞ்., நிர்வாகத்துக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என,
ப.வேலுார் டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலர் சண்முகம் வேண்டுகோள்
விடுத்துள்ளார்.