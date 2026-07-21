விளைநிலம் வழியாக மின் கோபுரம் மறுபரிசீலனை செய்ய கோரிக்கை
விளைநிலம் வழியாக மின் கோபுரம் மறுபரிசீலனை செய்ய கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:57 AM
நாமக்கல்; தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர், நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
அரியலுார் (கள்ளக்குறிச்சி), கவுத்தம்பாளையம் (திருப்பூர்) உயரழுத்த மின்பாரிமாற்றத்தின் முன்-மொழியப்பட்ட பாதை, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எங்கள் கிராமங்கள் வழியாக செல்வதாக தெரிகி-றது. நாமக்கல் மாவட்டம், தமிழகத்தின் முக்கிய-மான வேளாண் மாவட்டங்களில் ஒன்று. இப்பகு-தியில் உள்ள நிலங்கள் மிகவும் வளமான, பாசன வசதி கொண்ட விளை நிலங்களாகும். ஆயிரக்க-ணக்கான குடும்பத்தினர், விவசாயத்தை மட்டுமே தங்களது வாழ்வாதாரமாக கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், உயரழுத்த மின் கோபுரங்கள் விவசாய நிலங்களின் நடுவே அமைக்கப்பட்டால், பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்-படும் என்பதால், எங்களுக்கு மிகுந்த அச்சம் உள்-ளது.குறிப்பாக, வளமான விவசாய நிலங்கள் நிரந்த-ரமாக பாதிக்கப்படும். சாகுபடி செய்வதில் பல்-வேறு சிரமங்கள் ஏற்படும். நிலத்தின் சந்தை மதிப்பு முழுமையாக செயலிழக்கிறது. விவசா-யிகளின் வருமானம் பாதிக்கப்பட்டு, பல குடும்-பங்களின் வாழ்வாதாரம் சீர்குலையும். உயர் மின் கோபுரம் அமைக்க பட்டா நிலத்தை எந்த ஒரு அரசு வங்கியில் அடமானம் வைக்க தகுதியற்ற-வையாக மாறுகிறது. இங்குள்ள விவசாயம், பால் உற்பத்தி, தோட்டக்கலை மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழில்களும் பாதிக்கப்படும். அவற்றை கருத்தில் கொண்டு, விவசாய நிலங்களை தவிர்த்து, நெடுஞ்சாலை ஓரமாக திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.