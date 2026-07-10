/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/உடற்பயிற்சி கூடம் சீரமைக்க கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:23 AM
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வெண்ணந்துார்,:வெண்ணந்துார்
யூனியனுக்கு உட்பட்ட அலவாய்பட்டி பகுதியில், 2018ம் ஆண்டு அம்மா
பூங்கா வளாகத்தில், இப்பகுதி இளைஞர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு,
உடற்பயிற்சி கூடம் அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வந்தது.
ஆனால்,
காலப்போக்கில் முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால், உடற்பயிற்சி
உபகரணங்கள் சேதமடைந்து, தற்போது பயன்படுத்த முடியாத நிலையில்
உள்ளன. உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ள விரும்பும் இளைஞர்கள் சிரமத்தை
சந்தித்து வருகின்றனர்.எனவே, சேதமடைந்துள்ள உடற்பயிற்சி
உபகரணங்களை சீரமைத்து, உடற்பயிற்சி கூடத்தை மீண்டும் பொதுமக்கள்
பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர, ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் உடனடி
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.