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மாணவனை தாக்கிய 2 பேருக்கு 'காப்பு'

மாணவனை தாக்கிய 2 பேருக்கு 'காப்பு'

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:27 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:27 AM

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குமாரபாளையம்:காரைக்குடியை சேர்ந்தவர் தனுஷ்பாண்டியன், 23. இவர் குமாரபாளையத்தில் தங்கி, அங்குள்ள தனியார் கல்லுாரியில் டிப்ளோமா நர்சிங் படித்து வருகிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு, கடையில் சாப்பிட்டுவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றுகொண்டிருந்தார்.

அப்போது, வீட்டின் அருகே சம்பந்தமில்லாத இருவர் அமர்ந்திருந்தனர். அவர்களிடம் தனுஷ்பாண்டியன், 'இந்நேரத்தில் இங்கு உட்கார கூடாது' என, தெரிவித்துள்ளார். அதற்கு அவர்கள், 'நீ யாரு எங்களை கேட்க' என, கேட்டுள்ளனர். இதில் தகராறு ஏற்பட்டு, செங்கல் மற்றும் கைகளால் தனுஷ்பாண்டியனை தாக்கியுள்ளனர்.இதுகுறித்து தனுஷ்பாண்டியன் புகார்படி, குமாரபாளையம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கட்டட தொழிலாளர்களான ஆகாஷ், 21, தீபக்ராஜ், 19, ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர்.

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