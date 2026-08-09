ரீட்ரெட்டிங் தொழிலை பாதுகாக்க மின் கட்டண சலுகை கோரி தீர்மானம்
ரீட்ரெட்டிங் தொழிலை பாதுகாக்க மின் கட்டண சலுகை கோரி தீர்மானம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 AM
நாமக்கல்:'ரீட்ரெட்டிங்
தொழிலை பாதுகாக்க, மின்சார கட்டணத்தில் சலுகை தர வேண்டும்' என, மாநில
செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தமிழ்நாடு
டயர் ரீட்ரெட்டிங் உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின், மாநில செயற்குழு
கூட்டம், நாமக்கல்லில் நடந்தது. சங்க தலைவர் ராஜ்குமார் தலைமை
வகித்தார்.
கூட்டத்தில், நலிவடைந்து வரும் ரீட்ரெட்டிங் தொழிலை பாதுகாக்க, மின்சார கட்டணத்தில் சலுகை தர வேண்டும்.
டயர்
ரீட்ரெட்டிங் தொழிலை உட்படுத்தி, மோட்டார் டிரான்ஸ்போர்ட் தொழிலுக்கு
தனி நலவாரியம் அமைக்க வேண்டும். இரண்டு மாதங்களில் சங்கத்தின்
பொதுக்குழுவை, கரூரில் நடத்துவது என்பன உள்பட பல்வேறு
தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தொடர்ந்து, சங்கத்தின் புதிய
நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அதன்படி, சங்க மாநில தலைவராக
கரூர் ரவீந்திரன், செயலாளராக நாமக்கல் ரவிச்சந்திரன், பொருளாளராக
திருச்சி ரவிச்சந்திரன், துணை தலைவர்களாக நாமக்கல் தர்மலிங்கம்,
ஈரோடு அப்துல் கபூர், இணை செயலாளராக மதுரை ராமசுப்பு உள்ளிட்டோர்
ஒரு மனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.