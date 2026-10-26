/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/'தமிழ் வாழ்க' போர்டு வைக்க தீர்மானம்
ADDED : அக் 12, 2026 05:13 AM
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நாமக்கல், :பாரதிதாசன்
இலக்கிய பேரவையின் செயற்குழு கூட்டம், நாமக்கல்லில் நடந்தது. பேரவை
தலைவர் கருப்பண்ணன் தலைமை வகித்தார்.
செயலாளர் ரகோத்தமன் வரவேற்றார்.
கூட்டத்தில், தமிழகமெங்கும் வணிக நிறுவனங்கள், தங்கள் பெயர் பலகையை
தமிழில் வைக்க வேண்டும் என, சென்னை உயர்நீதி மன்றம், வரும், நவ., 1 வரை
கெடுவிதித்துள்ளது. அவற்றை கடைப்பிடித்து, வணிக நிறுவனங்கள்
தங்களது பெயர் பலகையை தமிழில் எழுதி வைக்க வேண்டும்.நாமக்கல் புதிய
பஸ் ஸ்டாண்டில், 'தமிழ் வாழ்க' என பெயர் பலகை வைக்க வேண்டும். கல்வி
நிறுவனம், கோவில், மருத்துவமனை ஆகிய இடங்களில், விபத்துக்களை
தடுக்க, வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும் என்பன உள்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள்
நிறைவேற்றப்பட்டன.