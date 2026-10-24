ஓட்டுச்சாவடி சீரமைப்பு குறித்து ஆய்வு கூட்டம்

ADDED : அக் 23, 2026 06:23 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் சட்டசபை தொகுதிக்கான ஓட்டுச்சாவடி சீரமைப்பு ஆய்வு கூட்டம், ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது.
ஆர்.டி.ஓ.,வும், தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலருமான சாந்தி தலைமை வகித்தார். பா.ஜ.,-த.வெ.க., - தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., உள்ளிட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர். 1,200 வாக்காளர்களுக்கு மேல் உள்ள ஓட்டுச்சாவடிகளை பிரித்தல், தொலைவில் உள்ள ஓட்டுச்சாவடிகளை வாக்காளர்கள் வசதிக்கேற்ப அருகில் மாற்றுதல், ஓட்டுச்சாவடி அமைவிடம் மிகவும் பழைமையானதாகவோ, மோசமான சூழலில் இருந்தாலோ அவற்றை மாற்றியமைத்தல் உள்ளிட்டவை குறித்து, அரசியல் கட்சியினர் கூறிய கருத்துகளை தேர்தல் அலுவலர் ஏற்றுக் கொண்டு பதிவு செய்தார். இவை, தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு, இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும். அவர்கள் உத்தரவின்படி, ஓட்டுச்சாவடிகள் தொடர்பான மாற்றங்கள் இருக்கும். மாவட்டத்தில் உள்ள, 6 தொகுதிகளிலும் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.