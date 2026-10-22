மகளிர் கல்லுாரி சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு
மகளிர் கல்லுாரி சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு
ADDED : அக் 10, 2026 04:25 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
அரசு மகளிர் கல்லுாரி சார்பில், சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சி நடந்தது. நாமக்கல் பூங்கா சாலையில், கவிஞர் ராமலிங்கம் அரசு
மகளிர் கல்லுாரி சார்பில் நடந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு,
கல்லுாரி முதல்வர் பாரதி தலைமை வகித்தார்.
அதில், மாணவியர் சார்பில்
நடந்த வீதி நாடகத்தில், போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும்
தீமைகள் குறித்தும், அதை தடுப்பது குறித்தும் நடித்துக்காட்டி
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.அதேபோல், சாலை பாதுகாப்பு குறித்து
நடந்த நாடகத்தில் மாணவி ஒருவர் எமதர்மர் வேடமணிந்து, விதிமீறி வாகனம்
இயக்கியவர்களை தடுத்து, அறிவுரை வழங்கினார். இதை ஏராளமானோர்
கண்டு ரசித்தனர். போதைப்பொருள் தடுப்பு, சாலை பாதுகாப்பு மன்ற மாவட்ட
தொடர்பு அலுவலர் ராஜேஷ் கண்ணன், ஒருங்கிணைப்பாளர் புவனேஸ்வரி, தமிழ்
துறை கவுரவ விரிவுரையாளர் பாரதி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.