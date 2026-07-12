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கந்தசாமி கோவில் உண்டியலில் ரூ.30.51 லட்சம் காணிக்கை
கந்தசாமி கோவில் உண்டியலில் ரூ.30.51 லட்சம் காணிக்கை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:25 AM
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மல்லசமுத்திரம்:காளிப்பட்டி கந்தசாமி கோவில் உண்டியலில், 30.51 லட்சம் ரூபாயை பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தியிருந்தனர்.
சேலம்-நாமக்கல் மாவட்ட எல்லையில் காளிப்பட்டி கந்தசாமி கோவில் அமைந்துள்ளது. ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோவிலில், எட்டு நிரந்தர உண்டியல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உண்டியல்களை, நேற்று, நாமக்கல் உதவி ஆணையர் சந்திரன் முன்னிலையில், குமாரபாளையம் சரக ஆய்வாளர் வடிவுக்கரசி, திருக்கோவில் செயல் அலுவலர் சரண்யா, பரம்பரை அறங்காவலர் அம்பிகாதேவி ஆகியோரால் திறந்து காணிக்கை எண்ணப்பட்டது. இதில், 9.500 கிராம் தங்கம், 300 கிராம் வெள்ளி, 30 லட்சத்து, 51,010 ரூபாய் ரொக்கமும் இருந்தது. இந்த உண்டியல் காணிக்கை, திருக்கோவில் வங்கி கணக்கான காளிப்பட்டி இந்தியன் வங்கி கிளையில் வரவு வைக்கப்பட்டது.