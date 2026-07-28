வேலை இல்லா இளைஞர்களுக்கு ரூ.4,000: கொ.ம.தே.க., கோரிக்கை
வேலை இல்லா இளைஞர்களுக்கு ரூ.4,000: கொ.ம.தே.க., கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:22 AM
நாமக்கல்; கொ.ம.தே.க., பொதுச்செயலாளர் ஈஸ்வரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழக சட்டசபை தேர்தலின்போது, த.வெ.க., தேர்தல் அறிக்கையில், ஆட்சிக்கு வந்தால், வேலையில்லா இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் மாதம், 4,000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்-படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதை நம்பி லட்சக்-கணக்கான இளைஞர்கள் அக்கட்சிக்கு வாக்க-ளித்து, தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்-றுள்ளார். வேலையில்லாத இளைஞர்கள் தவ-றான வழியில் பணம் சம்பாதிப்பதை தடுக்கவும், வேலை தேடுவதற்கு தேவையான நிதியுதவியா-கவும் அரசு கொடுக்கப்போகிற, 4,000 பயன்படும்.
பல குடும்பங்களில் வேலை இல்லாத இளை-ஞர்கள் பெற்றோர்களிடத்தில் பணம் கேட்பதற்கு சங்கடப்பட்டு மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகின்-றனர். ஆக., 5ல் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள தமி-ழக பட்ஜெட்டில் வேலையில்லா இளைஞர்க-ளுக்கு மாதம்தோறும், 4,000 ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டால், இளைஞர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைவர். நிதிநிலையை காரணம் காட்டி தவிர்க்காமல் இந்த திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்-டுள்ளது