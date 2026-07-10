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ஊரக வளர்ச்சித்துறை மாவட்ட பேரவை கூட்டம்

ஊரக வளர்ச்சித்துறை மாவட்ட பேரவை கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:22 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:22 AM

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எலச்சிபாளையம்:எலச்சிபாளையத்தில், ஊரகவளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் சங்க மாவட்ட பேரவை கூட்டம் நடந்தது.

மாவட்ட தலைவர் பாலவிநாயகம் தலைமை வகித்தார். மாநில துணைத்தலைவர் வீரகடம்பகோபு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார். மாவட்ட செயலாளர் பிரபுசங்கர், பொருளாளர் லோகமணிகண்டன் ஆகியோர் அறிக்கை வாசித்தனர்.

ஏழு ஆண்டுகள் பணி முடித்துள்ள, பணி மேற்பார்வையாளர்களை இளநிலை பொறியாளர்களாக தரம் உயர்த்த வேண்டும். மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியிலிருந்து, ஊராட்சி செயலாளர்களை விடுவிக்க வேண்டும். எலச்சிபாளையம் மற்றும் மல்லசமுத்திரம் ஒன்றியத்தை பிரித்து வையப்பமலையை தலைமையிடமாக கொண்டு, புதிய ஊராட்சி ஒன்றியத்தை அமைக்க வேண்டும்.

வட்டாரவளர்ச்சி அலுவலர் நிலையிலிருந்து, உதவி இயக்குனர் பதவி உயர்வை உடனடியாக வழங்க வேண்டும். மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரின் களப்பணிக்கு உதவியாக, ஊர்நல அலுவலர் பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும். ஊராட்சி செயலர்களுக்கு, மற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அனைத்து சலுகைகளையும் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

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