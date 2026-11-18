ADDED : நவ 18, 2026 06:12 AM
நாமக்கல்:கார்த்திகை மாதம் துவங்கியதால், நாமக்கல் ஐயப்பன் கோவிலில், ஏராளமான பக்தர்கள் குருசாமி
யிடம் மாலையணிந்து விரதம் துவங்கினர்.
தமிழ் மாதங்களில், கார்த்திகை மாதத்திற்கு தனிச்சிறப்பு உண்டு. அதில், ஐயப்ப பக்தர்கள் கார்த்திகை, 1ல் குலதெய்வம் மற்றும் இஷ்ட தெய்வங்களை வணங்கி, குருசாமியிடம் மாலையணிந்து விரதத்தை தொடங்குவது வழக்கம்.
அதன்படி, சபரிமலைக்கு செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்கள், நாமக்கல் -- மோகனுார் சாலையில் உள்ள ஐயப்பன் கோவிலில், நேற்று அதிகாலை, 3:30 மணிக்கு மூலவர் மற்றும் உற்சவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் நடந்தது.
தொடர்ந்து, அதிகாலை, 5:00 மணி முதல், 2,000க்கும் மேற்பட்ட ஐயப்ப பக்தர்கள், குருசாமியின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்று, துளசி, சந்தன மாலையணிந்து, 'சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா' என, பக்தி கோஷம் எழுப்பி, விரதத்தை துவங்கினர்.