மாவட்டத்தில் இளைஞர் எழுச்சி நாள் பேரணி பள்ளி மாணவியர் பங்கேற்பு
மாவட்டத்தில் இளைஞர் எழுச்சி நாள் பேரணி பள்ளி மாணவியர் பங்கேற்பு
ADDED : அக் 16, 2026 06:33 AM
நாமக்கல்;நாமக்கல் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்த, அப்துல்கலாம் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையாசிரியர் சுமதி தலைமை வகித்தார்.
சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருஞானம், சி.இ.ஓ., நேர்முக உதவியாளர் சந்திர சேகரன், ரெட் கிராஸ் செயலர் ராஜேஷ் கண்ணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். சிறப்பு அழைப்பாளராக மாநகராட்சி கமிஷனர் செல்வ பாலாஜி பங்கேற்று, இளைஞர் எழுச்சி நாள் பேரணியை கொடியசைத்து துவக்கிவைத்தார்.
மகளிர் பள்ளியில் துவங்கிய பேரணி பரமத்தி சாலை, தில்லைபுரம், பூங்கா சாலை, மணிக்கூண்டு வழியாக மீண்டும் பள்ளியில் நிறைவடைந்தது. முன்னதாக, இளைஞர் எழுச்சி நாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கவிதை, பேச்சு மற்றும் கட்டுரை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவியருக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
*சேந்தமங்கலத்தில், அப்துல் கலாமின் பிறந்தநாளை யொட்டி, அப்துல் கலாம் நண்பர் குழு சார்பில் சேந்தமங்கலம் அரசு மருத்துவமனையில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. தலைமை மருத்துவர் சத்யா தலைமை வகித்தார். அப்துல் கலாம் நண்பர்கள் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜா முன்னிலை வகித்து, அப்துல் கலாமின் உருவ படத்தை அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவர் சத்யாவிற்கு வழங்கினார். தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் உள் நோயாளிகளுக்கு, பிஸ்கட் போர்வை, ரொட்டி ஆகியன வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்வில் டாக்டர்கள், நர்ஸ்கள், குழு நிர்வாகிகள் ஸ்டாலின், செல்வகுமார், ராஜேஷ்கண்ணா, மோகன், ராஜா, சரவணன், பாஸ்கர், அம்சவள்ளி மற்றும் ஊர் மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.
* குமாரபாளையம் விடியல் ஆரம்பம் சார்பில், முன்னாள் குடியரசு தலைவர் அப்துல்கலாம் பிறந்த நாள், உலக மாணவர் தினம் மற்றும் உலக கை கழுவும் தினம் ஆகியவை தலைவர் பிரகாஷ் தலைமையில் கொண்டாடப்பட்டது. உலக கை கழுவும் தினத்தையொட்டி, மாலை நேர வகுப்பு ஆசிரியர் ஜமுனா, துாய்மையின் அவசியம், உணவு உண்பதற்கு முன்னும் பின்னும் கைகளை கழுவுதல் மற்றும் நோய் தொற்றுகளில் இருந்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய சுகாதார பழக்க வழக்கங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.