தேர் திருவிழா, தீபாவளிக்கு பாதுகாப்பு தீவிரம் 3 இடங்களில் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைப்பு
தேர் திருவிழா, தீபாவளிக்கு பாதுகாப்பு தீவிரம் 3 இடங்களில் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைப்பு
ADDED : அக் 29, 2026 03:38 AM
ராசிபுரம்: ராசிபுரத்தில் தேர் திருவிழா மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கடைவீதிகளில், மூன்று இடங்களில் போலீஸ் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைக்கும் பணி நடக்கிறது.
ராசிபுரத்தில் ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி மாதம் பிரசித்தி பெற்ற நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் தேர் திருவிழா நடப்பது வழக்கம். இந்த ஆண்டுக்கான தேர் திருவிழா, வரும் நவ., 5ல் நடக்கவுள்ளது. மேலும், ஹிந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான தீபாவளி பண்டிகையும் வரும் நவ., 8ல் கொண்டாடப்பட உள்ளது. கோவில் தேர் திருவிழா மற்றும் தீபாவளி பண்டிகை அடுத்தடுத்து வரவுள்ளதால், ராசிபுரம் நகரம் முழுவதும் உள்ள கடைவீதிகளில் பொதுமக்கள் புத்தாடைகள், பூஜை பொருட்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வாங்க தொடங்கியுள்ளனர்.நகரின் முக்கிய வணிக பகுதிகளான பூக்கடை வீதி, பெரிய கடைவீதி, சின்ன கடைவீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் எப்போதும் மக்கள்
நடமாட்டம் அதிகமாக காணப்படும். திருவிழா மற்றும் பண்டிகை நாட்களில் இப்பகுதிகளில் நெரிசல் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றுவிடும். இதனால், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், கூட்ட நெரிசலில் பிக்பாக்கெட் அடித்தல், பெண்களிடம் நகை பறிப்பு போன்ற சம்பவங்கள் எதுவும் நடக்காமல் தடுக்கவும் ராசிபுரம் போலீசார் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக பூக்கடை வீதி, பெரிய கடைவீதி, சின்ன கடைவீதி ஆகிய, மூன்று முக்கிய இடங்களிலும் போலீசார் நின்று கண்காணிக்கும் வகையில், தற்காலிக கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கும் பணி நடக்கிறது. இந்த கண்காணிப்பு கோபுரங்களில் போலீசார் சுழற்சி முறையில் பணியில் ஈடுபட்டு, கூட்டத்தை கண்காணித்து பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு
வருகின்றன.
மக்கள் கடும் அவதி
பண்டிகை மற்றும் திருவிழா காலங்களில் பொதுமக்கள் அதிகளவில் வந்து செல்லும் முக்கிய கடைவீதிகளில் இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை தாறுமாறாக நிறுத்திவிட்டு செல்கின்றனர். இதனால் பொதுமக்கள் நடந்து செல்லக்கூட இடமின்றி கடும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். எனவே, கடைவீதி பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் வாகனங்களை நிறுத்துவதை போலீசார் முறைப்படுத்த வேண்டும்.
முக்கிய வீதிகளுக்குள் வாகனங்கள் நுழையாதவாறு தடுப்புகள் அமைத்து கண்காணிக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி வணிகர்கள் கூறினர்.