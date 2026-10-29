/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/மது விற்றவர் கைது 30 பாட்டில் பறிமுதல்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:06 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:34 AM
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குமாரபாளையம்: குமாரபாளையம் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, குமாரபாளையம் இன்ஸ்பெக்டர் தாமரைசெல்வன், எஸ்.ஐ., மலர்விழி, எஸ்.எஸ்.ஐ., பெரியசாமி, இளமுருகன் உள்ளிட்ட போலீசார் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, சத்யாபுரி பகுதியில் ஒரு பையில் அரசு மதுபான பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து, அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில் ராஜ்கமல், 40, என்பதும், அவரை கைது செய்த போலீசார், 30 மது பாட்டில்களையும்
பறிமுதல் செய்தனர்.