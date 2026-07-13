மேஜிக் பஸ் இந்தியா பவுண்டேஷனுடன் செல்வம் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி ஒப்பந்தம்
மேஜிக் பஸ் இந்தியா பவுண்டேஷனுடன் செல்வம் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி ஒப்பந்தம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:53 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
செல்வம் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி, மேஜிக் பஸ் இந்தியா பவுண்டேஷன்
நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு,
இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு அடித்தளம் என்ற
தலைப்பில், ஐந்து நாள் பயிற்சி திட்டத்தை தொடங்கியது. இதன் மூலம் திறன்
மேம்பாட்டு பயிற்சிகளான, தொழில் வழிகாட்டுதல், தொழிற்பயிற்சி,
தொழில் துறை அனுபவம், தொழில்முறை வளர்ச்சிக்கு தேவையான பல்வேறு
வாய்ப்புகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளன.
செல்வம் கல்வி
நிறுவனங்களின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குனருமான பாபு தலைமை
வகித்தார். செயலாளர் கவித்ரா நந்தினி, செயல் இயக்குனர் கார்த்திக்
ஆகியோர் நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தனர். கல்லுாரி முதல்வர் ராமபாலன்,
இன்றைய தொழில்நுட்பம் சார்ந்த உலகில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும்
தொழில்துறை சார்ந்த கற்றலின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தார்.
வேலைவாய்ப்பு பிரிவு அலுவலர் ஜெயசீலன் வரவேற்றார்.
புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டதை தொடர்ந்து, மேஜிக் பஸ் இந்தியா
பவுண்டேஷன் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள், பயிற்சி திட்டத்தை தொடங்கி
வைத்து செயற்கை நுண்ணறிவின் அடிப்படைகள் மற்றும் அதில் உருவாகி வரும்
தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்தனர்.