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செல்வம் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி கபடி போட்டியில் 'சாம்பியன்'
செல்வம் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி கபடி போட்டியில் 'சாம்பியன்'
ADDED : அக் 31, 2026 06:22 AM
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நாமக்கல்,:அண்ணா
பல்கலைக்கழக, மாணவர்களுக்கான மண்டல அளவிலான கபடி போட்டி,
நாமக்கல் செல்வம் தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில்
நடந்தது.
இதில், சேலம்,
நாமக்கல் மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 13 அணிகள் பங்கேற்றன. இப்போட்டியில்,
செல்வம் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி, சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை
படைத்தது. வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியரை கல்லுாரி தாளாளர் பாபு,
செயலாளர் கவித்ரா நந்தினி, செயல் இயக்குனர் கார்த்திக், முதல்வர்
ராமபாலன், உடற்கல்வி இயக்குனர் ரமேஷ் மற்றும் பேராசிரியர்கள்
அனைவரும் பாராட்டினர்.