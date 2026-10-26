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செல்வம் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி தடகளத்தில் 'சாம்பியன்' பட்டம்
செல்வம் தொழில்நுட்ப கல்லுாரி தடகளத்தில் 'சாம்பியன்' பட்டம்
ADDED : அக் 19, 2026 06:19 AM
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நாமக்கல்:அண்ணா
பல்கலைக்கழக மண்டல தடகள போட்டிகள், நாமக்கல் செல்வம் தொழில்நுட்ப
கல்லுாரியில் நடந்தது. இதில், 16 கல்லுாரி அணிகளில் இருந்து,
500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர்.
செல்வம் தொழில்நுட்ப
கல்லுாரி, ஆண்கள் பிரிவில், 12 தங்கம், 13 வெள்ளி, 8 வெண்கல
பதக்கங்களுடன், மொத்தம், 132 புள்ளிகளுடனும்; பெண்கள் பிரிவில், 14
தங்கம், 12 வெள்ளி, 10 வெண்கல பதக்கங்களுடன், மொத்தம், 140 புள்ளிகள்
பெற்று ஒட்டு மொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது.வெற்றி
பெற்ற மாணவ, மாணவியரை கல்லுாரி தாளாளர் பாபு, செயலாளர் கவித்ரா
நந்தினி, செயல் இயக்குனர் கார்த்திக், முதல்வர் ராமபாலன், உடற்கல்வி
இயக்குனர் ரமேஷ் மற்றும் பேராசிரியர்கள் பாராட்டினர்.