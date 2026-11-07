பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில் நிழற்கூடம் அவசியம்

ADDED : நவ 06, 2026 05:13 AM
பள்ளிப்பாளையம்:ஈ காட்டூர் பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில் நிழற்கூடம் அமைக்க. அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பள்ளிப்பாளையம்
அருகே ஈ காட்டூர் பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில் இருந்து தினமும் மாணவ, மாணவியர்
மற்றும் பொது மக்கள் பஸ்சில் சென்று வருகின்றனர். பஸ் ஸ்டாப்
பகுதியில் நிழற்கூடம் இல்லாததால், பஸ்சுக்காக காத்திருக்கும்
பயணிகள் சிரமப்படுகின்றனர். குறிப்பாக வயதானவர்கள்,
குழந்தையுடன் வருவோர் அவதிப்படுகின்றனர். மேலும் வெயில்
அடித்தாலும், மழை பெய்தாலும் பயணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
எனவே
ஈ காட்டூர் பஸ் ஸ்டாப்பில் இருக்கை வசதியுடன் நிழற்கூடம் அமைக்க
வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில்,
கடந்த 1ம் தேதி எலந்தகுட்டை பஞ்., சார்பில் நடந்த கிராம சபை
கூட்டத்திலும், ஈ காட்டூர் பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில் இருக்கை வசதியுடன்
நிழற்கூடம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அதிகாரிகளிடம்
மக்கள் மனு கொடுத்துள்ளனர்.