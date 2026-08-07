நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊரு பள்ளி திட்டத்தில் 16 அரசு பள்ளிகளுக்கு ஸ்மார்ட் 'டிவி'
நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊரு பள்ளி திட்டத்தில் 16 அரசு பள்ளிகளுக்கு ஸ்மார்ட் 'டிவி'
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:47 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாவட்டத்தில் நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊரு பள்ளி திட்டத்தின் கீழ், 16 அரசு
பள்ளிகளுக்கு கலெக்டர் மதுபாலன், ஸ்மார்ட் 'டிவி'களை வழங்கினார்.
நாமக்கல்
மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், அரசு பள்ளி மாணவர்களின்
கற்றல் தரத்தை மேம்படுத்த ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இக்கூட்டத்தில்
நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊரு பள்ளி திட்டத்தில், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள, 16
அரசு பள்ளிகளுக்கு ஸ்மார்ட் 'டிவி'களை கலெக்டர் மதுபாலன் வழங்கி
கூறியதாவது:
கல்வியில் தொழில்நுட்ப பயன்பாடு மாணவர்களின் கற்றல்
திறனை மேம்படுத்துவதோடு, அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சமமான கல்வி
வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். இதன் மூலம் மாணவர்களின் கல்வி தரத்தை
உயர்த்த முடியும். அதனடிப்படையில் இன்று, 16 அரசு பள்ளிகளுக்கு
ஸ்மார்ட் 'டிவி'கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மாதவன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.