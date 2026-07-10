/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ அடிக்கடி விபத்து நடந்த சாலைக்கு தீர்வு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:19 AM
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எருமப்பட்டி,:எருமப்பட்டி அருகே குழியால் அடிக்கடி விபத்து நடந்த சாலையை, நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் தார் ஊற்றி சரி செய்தனர்.
எருமப்பட்டியில்
இருந்து, துறையூர் செல்லும் இரு வழிச்சாலை நடுவில் பெரிய அளவில் குழி
உள்ளதால் அடிக்கடி கனரக வாகனங்கள், டூவீலர்களில் செல்வோர் விபத்தில்
சிக்கி வருவதாக, நமது நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி
வெளியிடப்பட்டது.
இதையடுத்து, நேற்று சாலையை பார்வையிட்ட
நெடுஞ்சாலைத்துறையினர், உடனடியாக பணியாளர்களை வைத்து, அந்த
குழியை தார் ஊற்றி சரி செய்தனர். இதனால், வாகன ஓட்டிகள் நிம்மதி
அடைந்தனர்.