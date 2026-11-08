தெற்கு அரசு ஆண்கள் பள்ளி சார்பில் ஏரிக்கரையில் 2,000 பனை விதை நடவு
தெற்கு அரசு ஆண்கள் பள்ளி சார்பில் ஏரிக்கரையில் 2,000 பனை விதை நடவு
ADDED : நவ 07, 2026 05:17 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
தெற்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, பசுமை படை மற்றும் நாட்டு
நலப்பணித்திட்ட மாணவர்கள் சார்பில், நாமக்கல்
விட்டமநாயக்கன்பட்டி ஏரிக்கரையில், பனை விதைகள் நடவு செய்யும் பணி
மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தலைமையாசிரி யர் சீனிவாச ராகவன் தலைமை
வகித்தார். பசுமைப்படை ஒருங்கிணைப்பாளர் சுமதி, நாட்டு
நலப்பணித்திட்ட அலுவலர் செந்தில்குமார், முதுநிலை ஆசிரியர்
ஜெகதீசன், ஓவிய ஆசிரியர் சேகர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
இயற்கை
சமநிலையை பேண, சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்க, சூழலியல்
விழிப்புணர்வை மாணவர்களிடம் ஏற்படுத்த, தொடர்ந்து பள்ளி சார்பில்,
பன விதைகள் நடுவது, மரக்கன்றுகள் நடுவது, மரக்கன்றுகளை உற்பத்தி
செய்து, பொதுநல அமைப்புகளுக்கு இலவசமாக வழங்குவது உள்ளிட்ட சமூக
மேம்பாட்டு பணிகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.
அதன்படி,
ஏரிக்கரையில், 2,000 பனை விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டது. கடந்த, அக்.,ல்,
வீசாணம் ஏரிக்கரையில், 2,000 பனை விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டது
குறிப்பிடத்தக்கது. 2025ல், நாமக்கல் சுற்றியுள்ள பல்வேறு
ஏரிக்கரைகளில், 20,000 பனை விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.