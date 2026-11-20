வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, திருத்தம் மேற்கொள்ள 21, 22 தேதிகளில் சிறப்பு முகாம்
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, திருத்தம் மேற்கொள்ள 21, 22 தேதிகளில் சிறப்பு முகாம்
ADDED : நவ 20, 2026 03:39 AM
நாமக்கல்:வாக்காளர்
பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க மற்றும் திருத்தம் மேற்கொள்ள வரும் 21, 22
தேதிகளில், அனைத்து ஓட்டுச்சாவடி மையங்களிலும் சிறப்பு முகாம்
நடைபெறுகிறது.
இது குறித்து, கலெக்டர் மதுபாலன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:
இந்திய
தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவின்படி, தமிழகத்தில் 2027ம் ஆண்டிற்கான
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி அனைத்து சட்டசபை
தொகுதிகளிலும் கடந்த, 12ம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்
வெளியிடப்பட்டது. தொடர்ந்து, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அனைத்து
ஓட்டுச்சாவடி மையங்களிலும் வரும் 21, 22ம் தேதி மற்றும் 29ம் தேதி
ஆகிய 3 நாட்களில் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை சிறப்பு முகாம்
நடைபெற உள்ளது.
மேற்கண்ட நாட்களில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில்
இடம் பெறாத, 2027 ஜன., 1 அன்று அல்லது அதற்கு முன் 18 வயது
பூர்த்தியடைந்த, தகுதியான வாக்காளர்கள் பெயர் சேர்த்தல், பெயர்
நீக்கம் மற்றும் முகவரி திருத்தம் தொடர்பான மனுக்களை, அந்தந்த
ஓட்டுச்சாவடி மையங்களில் ஓட்டுச்சாவடி நிலை அலுவலர்களிடம்
பொதுமக்கள் அளிக்கலாம்.
எனவே, வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்
விடுபட்டுள்ளவர்கள் மற்றும் 18 வயது பூர்த்தியடைந்த அனைவரும், இந்த
வாய்ப்பை பயன்படுத்தி வாக்காளர்களாக பதிவு செய்து கொள்ளலமம்.
மேலும்,
தகுதியான வாக்காளர்கள் அனைவரும் தங்களது பெயர் வாக்காளர்
பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.