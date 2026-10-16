ரூ. 1 லட்சம் மானியத்துடன் சோலார் அமைக்க சிறப்பு முகாம்
ரூ. 1 லட்சம் மானியத்துடன் சோலார் அமைக்க சிறப்பு முகாம்
ADDED : அக் 16, 2026 06:32 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் மின் பகிர்மான வட்டம் சார்பில், நாமக்கல் துணை மின் நிலைய வளாகத்தில், 'சேவா சேது' சோலார் சிறப்பு முகாம் நேற்று நடந்தது. முகாமை கலெக்டர் மதுபாலன் தொடங்கி வைத்தார்.
வீட்டு மின் இணைப்பாளர்கள், தங்களது வீடுகளின் மாடிகளில் சோலார் பேனல் அமைப்பதற்கு தேவையான வங்கி கடன், அரசு மானியம் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளை, ஒரே இடத்தில் பெறும் நோக்கில் முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
கடந்த ஆண்டில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும், 4,500 வீடுகளில் பொதுமக்கள் இந்த வசதியை பயன்படுத்தி மானியம் பெற்று, தங்களது வீட்டு மாடிகளில் சோலார் பேனல் அமைத்து பயனடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து நடப்பு ஆண்டிற்கு மாவட்டத்திற்கு, 2,300 வீடுகளில் சோலார் அமைக்கும் புதிய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முகாம் துவங்குவதற்கு முன்பாகவே, 1,100 பேர் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து, 50 சதவீத இலக்கு எட்டப்பட்டு விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
முகாமில் கலெக்டர் மதுபாலன் பேசியதாவது:
சோலார் அமைப்போருக்கு, ரூ. 1 லட்சம் வரை மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து மானியம் வழங்குகின்றன. தங்கம் மற்றும் நிலத்தில் நாம் செய்யும் முதலீட்டை போல, எதிர்காலத்திற்கு சோலார் அமைப்பது ஒரு சிறந்த முதலீடாகும். சோலார் பேனல்களின் ஆயுட்காலம், 30 ஆண்டு. எளிதான கடன் வசதிகளை வழங்கவும், பல்வேறு நிதி நிறுவனங்கள் முன்வந்துள்ளன. எனவே இத்திட்டத்தில் அனைத்து வீட்டு உரிமையாளர்களும் இணைந்து, தங்கள் வீட்டிற்கு தேவையான மின்சாரத்தை தாங்களே உற்பத்தி செய்து, அரசின் திட்டத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு பேசினார்.
கரூர் மண்டல மின்வாரிய தலைமை பொறியாளர் கலைச்செல்வி, மேற்பார்வை பொறியாளர் சபாநாயகம், செயற்பொறியாளர் சுந்தரராஜன் மற்றும் சோலார் பேனல் தயாரிப்பு நிறுவன விற்பனையாளர்கள், வங்கி கிளை மேலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.