கோனுார் பி.டி.சி., கேர் சென்டரில் சிறப்பு உடற்பயிற்சி பிரிவு: அமைச்சர்கள் திறப்பு
கோனுார் பி.டி.சி., கேர் சென்டரில் சிறப்பு உடற்பயிற்சி பிரிவு: அமைச்சர்கள் திறப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 06:11 AM
நாமக்கல்:கோனுாரில் உள்ள பி.டி.சி., கேர் சென்டரில், சிறப்பு உடற்
பயிற்சி பிரிவை, அமைச்சர்கள் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தனர்.
நாமக்கல்
- கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கோனுார் அருகே பெரியவர்கள் மற்றும்
குழந்தைகளுக்கான இயல்பு மீட்பு மையம், பி.டி.சி., கேர் சென்டர்
செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையத்தில் பெரியவர்கள், குழந்தை
களுக்கு
ஏற்படும் பக்கவாதம், தலையில் ஏற்படும் காயத்தால் உடல் உறுப்புகள்
மற்றும் பேச்சு, வாய் செயலிழப்பு, குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் ஆட்டிசம்
உள்ளிட்ட நோய்களுக்கு பயிற்சி பெற்ற மருத்துவ நிபுணர்கள் மூலம்
சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
இந்த மையத்தில் புதியதாக
அமைக்கப்பட்டுள்ள நவீன கருவிகள் கொண்ட உடற்பயிற்சி பிரிவு திறப்பு
விழா நடந்தது. தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், வணிக
வரித்துறை மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன்
ஆகியோர் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தனர். கலெக்டர் மதுபாலன்,
எம்.எல்.ஏ.,க்கள் திலீப், சந்திரசேகர், மாவட்ட செயலாளர் சதீஸ்,
பி.டி.சி., கேர் மைய உரிமையாளர்கள், டாக்டர்கள், பணியாளர்கள்
கலந்துகொண்டனர்.