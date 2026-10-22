கூட்டுறவு வங்கிகளில் சிறப்பு லோன் மேளா

ADDED : அக் 15, 2026 05:03 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிகளின் துணைப்பதிவாளர் அருளரசு வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழகத்தில்,
கூட்டுறவு நிறுவனங்கள் மூலம், 1.80 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கும்
இலக்கை எய்தும் வகையில், வாரந்தோறும் சிறப்பு கடன் முகாம் மற்றும் கடன்
மேளா நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி, ஒவ்வொரு வாரமும்,
செவ்வாய்க்கிழமைகளில், சிங்கப் பெண் கடன்கள் மற்றும் வீட்டு வசதி
கடன்களுக்கான சிறப்பு முகாம்களும், வெள்ளி கிழமைகளில், இதர
முன்னுரிமைத்துறை கடன் திட்டங்களுக்கான சிறப்பு முகாம்களும்
நடத்தப்பட உள்ளன. மேலும், கூட்டுறவுத்துறை சார்பில், 50 கோடி ரூபாய்
மதிப்பில் நீண்ட கால கடன்களும், முகாம்களில் கூடுதலாக வழங்கப்பட
உள்ளன.
தகுதியுடைய உறுப்பினருக்கு, அதிகபட்சமாக, 30 லட்சம்
ரூபாய் வரை நீண்ட காலக்கடன் வழங்கப்படும். பொதுமக்கள், தங்கள்
பகுதியில் உள்ள தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி
வங்கிகளில் உரிய ஆவணங்களுடன் பங்கேற்று பயனடையலாம்.
விண்ணப்பத்துடன்
புகைப்படங்கள், அடையாளச்சான்று, முகவரிச்சான்று, கே.ஒய்.சி.,
ஆவணங்கள் மற்றும் நில அடமான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, கடன் பெறலாம்.
மேலும் விபரங்களுக்கு, 98840-00845 என்ற, 'வாட்ஸாப்' எண்ணில் தொடர்பு
கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.