துாய்மை பணியாளருக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

ADDED : அக் 17, 2026 05:22 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் மாநகராட்சி சார்பில், 'துாய்மையே சேவை-2026' இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரின் நலனை பாதுகாக்கும் வகையில், துாய்மை பணியாளர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்திட்ட முகாம், உரிமை மற்றும் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
மாநகராட்சி மேயர் கலாநிதி தலைமை வகித்தார். எம்.எல்.ஏ., திலீப், துணை மேயர் பூபதி, கமிஷனர் செல்வபாலாஜி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
இதில், துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு, பொதுமருத்துவ பரிசோதனை, ரத்த பரிசோதனை, பெண்களுக்கான கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பரிசோதனை, கண் சிகிச்சை மற்றும் தோல் நோய் சிகிச்சை உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன.
முகாமில், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசின் நலத்திட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், அரசு துறைகளின் சார்பில் சிறப்பு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. மாநகர நல அலுவலர் கஸ்துாரிபாய், சுகாதார அலுவலர் திருமூர்த்தி, சுகாதார ஆய்வாளர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள், அலுவலர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.