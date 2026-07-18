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பழங்குடியின மக்களுக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

பழங்குடியின மக்களுக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:04 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:04 AM

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நாமக்கல்:'பழங்குடியின மக்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம், இன்று தொடங்கி, 5 நாட்கள் நடக்கிறது' என, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக பழங்குடியினர் நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை, தமிழக நரிக்குறவர் நலவாரிய உறுப்பினர் சேர்க்கை, ஜாதிச்சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, ரேஷன்கார்டு இல்லாத பழங்குடியின மக்கள் இணையவழி மூலம் விண்ணப்பித்து பெற சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது. அதன்படி, இன்றும், வரும், 25, ஆக., 1, 8, 16 என, ஐந்து நாட்கள் நடக்கிறது. இந்த சிறப்பு முகாமில், பழங்குடியின மக்கள் கலந்துகொண்டு பயன் பெறலாம்.

இன்று, வாழவந்தி நாடு, திண்ணனுார் நாடு பகுதியை சேர்ந்தவர்களுக்கு, செம்மேடு பி.டி.ஓ., அலுவலகத்திலும், வரும், 25ல், வனப்பூர் நாடு, அரியூர் நாடு, குண்டூர் நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கு, அரியூர்நாடு பஞ்., அலுவலகத்திலும், கார்கூடல்பட்டி, மங்களபுரம், மூலப்பள்ளிப்பட்டி, நாரைக்கிணறு, ஆயில்பட்டி, திம்மநாயக்கன்பட்டி மக்களுக்கு, ராஜபாளையம் சமுதாய கூடத்தில் நடக்கிறது. மேலும், விபரங்களுக்கு, கொல்லிமலை, செம்மேடு பழங்குடியினர் நலத்திட்ட அலுவலரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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