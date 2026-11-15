/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/கொள்ளை கும்பலுக்கு தனிப்படை வலை
ADDED : நவ 14, 2026 06:21 AM
அ நிறம் | அளவு
பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
அடுத்த புதுப்பாளையம் மற்றும் புளியங்காடு, ஓம்சக்தி நகர்
பகுதியில், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, டவுசர் அணிந்துகொண்டு,
ஆயுதங்களுடன் டூவீலரில் வந்த மர்ம நபர்கள், பூட்டியிருந்த வீட்டின்
கதவை உடைத்து, கையில் கிடைத்த பொருட்களை திருடிச்சென்றனர்.
இதேபோல்,
அலமேடு பகுதியில் உள்பக்கமாக பூட்டியிருந்த வீட்டின் பூட்டை
உடைத்துள்ளனர். உள்ளே இருந்தவர் சத்தம் போட்டதால்,
தப்பிச்சென்றனர். இதுகுறித்து புகார்படி, டவுசர் கொள்ளை கும்பலை
பிடிக்க, பள்ளிபாளையம் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக
விசாரித்து வருகின்றனர்.