தென்னிந்திய மகளிர் கால்பந்து போட்டிக்கு சிறப்பு பயிற்சி
தென்னிந்திய மகளிர் கால்பந்து போட்டிக்கு சிறப்பு பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:40 AM
நாமக்கல்: நாமக்கல்லில் செயல்பட்டு வரும், 'லா ஜூனெஸ்' ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி சார்பில், தென்னிந்திய அளவில், பத்து வயதுக்கு குறை-வான மகளிர் கால்பந்து போட்டியில் பங்கேற்கும் வீராங்கனைக-ளுக்கான சிறப்பு பயிற்சி முகாம் நடந்தது. அகாடமி நிறுவனர் ஜெகதீசன் தலைமை வகித்தார். பயிற்சியாளர் நவீன் பங்கேற்று, மாணவியருக்கு உடற்தகுதி மேம்பாடு, கால்பந்து நுணுக்கங்கள், அணி சேர்க்கை திறன், ஒழுக்கம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் போட்டி மனப்பான்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து
பயிற்சியளித்தார்.
நாமக்கல் நேஷனல் பப்ளிக் பள்ளி சேர்மன் சரவணன் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று பேசினார். தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர் ஆடிட்டர் ராகவி, மாணவிகளிடம் தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி, இலக்கை நோக்கிய பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டு ஒழுக்கம் குறித்து பேசினார். முகாமில் பங்கேற்ற வீராங்கனைகள், விரைவில் நடக்கும் தென்னிந்திய அளவிலான போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி சாதனை படைக்க வாழ்த்துகள் தெரிவிக்கப்-பட்டன.